南灣確診新型肺炎病例後 華人社團辦活動陷入兩難（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣出現兩個新型冠狀病毒確診病例後,聖荷西國際機場僅出現極少數戴口罩的人,有不少華人社團在新春期間舉辦的活動,主辦方因為承受極大的壓力,對於是否該取消活動而陷入兩難。

南灣聖荷西機場每天有許多科技人士來往出差,出現兩個確診病例後,記者在A航廈看到像是幫忙推輪椅的工作人員、負責安檢的TSA員工,以及極少數的乘客戴上口罩,有的儘管戴了也不正確,露出鼻子或嘴巴。

Santa Clara縣公共衛生局表示,目前對社區的危險極小,大家還是應該以平常心對待。

春節這段期間,很多華人社團都準備了團拜,還有相關的慶祝活動,不過在南灣出現了兩個確診病例之後,很多主辦方對於是否該取消活動,都陷入了天人交戰。

位於南灣聖荷西的Leland高中,上星期六晚上舉辦由華人家長會主辦的Leland Bridge Night籌款活動,受到新型冠狀病毒影響,這個舉辦19年的活動一度喊卡。

Leland高中華人家長會會長余澤佳說:「在這件事上面,其實家長跟學生對這個事件的看法是相當的不同,因為對學生來說,他們還是天天來上學,吃飯一起吃,回家也是跟爸媽在一塊,他們沒有意識到原來這個在中國社區,是一個這麼嚴重的話題,後來我們的決定,讓他們非常不能接受,這些孩子相當成熟,他們來跟我們表達他們的意見,所以我們就是做當中橋樑的工作。」

余澤佳說,「禮籃之夜」從去年11月就開始籌畫,加州還沒出現病例之前,他們就密切關注,當時有人表達應該取消,但家長會認為對孩子傷害太大,最後採取的方式是,只有參加表演的學生及其家長,還有老師到現場觀看,然後臉書直播,以及聘請專業攝影師拍攝,放在社交網站。

過去由小朋友擔任義工服務餐點的項目取消,很多已經買票的社區人士都不能來參加。

余澤佳說:「其實他們真的同意完全取消掉嗎?他並不這麼覺得,可是他還是看在一個社區和諧,然後讓每個聲音都出來,所以今年沒來參加。」

余澤佳最感動的就是,校長及老師的支持,全程參加了這個「華人」家長會活動。

余澤佳說:「甚至有的老師說,社區有這個擔憂,我們不希望因為Leland Bridge這個已經19年的節目,受到大家愛戴的節目整個取消,好像升高一個不必要的危機意識,反而造成大家個恐慌。」

余澤佳說,賣出的300多張票,只有個位數要求退票。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。