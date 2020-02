衛生官員指新型肺炎病毒在灣區受控 農曆新年大巡遊如期舉行（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為對抗全球蔓延的新型冠狀病毒疫情,舊金山衛生部門週二與華裔社區舉行圓桌會議,強調在灣區仍屬於受控狀態,也不會影響本週六的舊金山農曆新年大巡遊。

舊金山市應急管理局及公共衛生局,週二與華埠醫療機構及社區組織舉行圓桌會議,希望提供有效資源,應對目前的新型冠狀病毒疫情。

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:「我們希望每個人都知道每天發生了甚麼事,哪裡獲取資訊,怎樣做保護自己。」

舊金山公共衛生局副局長阿拉貢醫生(Dr. Tomas Aragon)說:「第一件事就是記住舊金山沒有確診個案,風險非常低,我們不要求大家改變,例如取消活動。」

一年一度的農曆新年大巡遊將於本週六舉行,有份主辦的中華總商會表示,如果政府沒有下令取消,他們仍會如期舉行,同時也鼓勵民眾積極參加。

中華總商會第一副會長陳傑民說:「擔心是會有,但是我們做足防預準備,如果我們做足防預準備的話,是不應該減少來看巡遊的觀眾,以及參加街市,星期六、日的街市,所以市民和遊客應儘量放心,放心來舊金山,參加慶祝新年的活動。」

另外,包括舊金山國際機場在內,全美目前有11個國際機場會對過去14天去過中國的入境者進行特別篩檢。

阿拉貢醫生說:「我們會看你是否有流感病癥,包括發燒、咳嗽、呼吸短促、痠痛,基本與流感類似的症狀。」

衛生部門也再強調,由於本地與中國疫區情況不同,新型冠狀病毒個案在本地受到控制,不容易傳播。

舊金山華埠公共衛生局醫務主任白幹榮(Sunny Pak)說:「雖然有個案,但我們知道那個個案是怎樣來的,例如從中國來,就算有接觸,知道是呈陽性的,知道是怎麼來的,但在中國,是已經蔓延到,不知道是怎麼來的,因為不知道的話,個案的分別就在這裡,就會更加擔心。」

阿拉貢醫生說:「儘管如此,我們希望大家有基本預防措施,像之前說的,確定要洗手,如果生病不要上班,不要去學校,不要參加社交聚會,這些都是必要的基本預防措施,如果社區有病毒,我們也會依靠這些基本預防措施,因為目前沒有治療方法,沒有疫苗,因此我們稱其為核心公共衛生。」

由於中美兩國對於戴口罩存在認知差異,許多華人紛紛搶購口罩,以為戴口罩就可以百毒不侵,醫生說,這是錯誤觀念,注意手部衛生比戴口罩更重要,只要有細菌或病毒的手,接觸到臉部或眼睛,都可能傳染流感或其他疾病。

自2019年9月底至今年1月底的數據顯示,全美測試的流感樣本超過66萬,呈陽性反應的接近11萬,而新型冠狀病毒測試樣本總共260例,確診11例,因此美國流感疫情更為嚴重。

醫生說,治癒感冒,人體抵抗力與藥物的比例是6比4,因此增強自身免疫力非常重要。

白幹榮說:「就是休息好,盡量營養要好,吃一些容易消化的食物,不要吃煎炸的東西,而且和多一些水,要休養,要休養很重要,自己盡量將自己的身體休養好。」

當局也呼籲大家,若沒有真正患病,例如流感或咳嗽,無須搶購或戴口罩,應將口罩留給有需要的病人及醫護人員。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。