衛生官員指新型肺炎病毒在灣區受控 農曆新年大巡遊如期舉行（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為對抗全球蔓延的新型冠狀病毒疫情，舊金山衛生部門週二與華裔社區舉行圓桌會議，強調在灣區仍屬於受控狀態，也不會影響本週六的舊金山農曆新年大巡遊。

舊金山市應急管理局及公共衛生局，週二與華埠醫療機構及社區組織舉行圓桌會議，希望提供有效資源，應對目前的新型冠狀病毒疫情。

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說：「我們希望每個人都知道每天發生了甚麼事，哪裡獲取資訊，怎樣做保護自己。」

舊金山公共衛生局副局長阿拉貢醫生（Dr. Tomas Aragon）說：「第一件事就是記住舊金山沒有確診個案，風險非常低，我們不要求大家改變，例如取消活動。」

一年一度的農曆新年大巡遊將於本週六舉行，有份主辦的中華總商會表示，如果政府沒有下令取消，他們仍會如期舉行，同時也鼓勵民眾積極參加。

中華總商會第一副會長陳傑民說：「擔心是會有，但是我們做足防預準備，如果我們做足防預準備的話，是不應該減少來看巡遊的觀眾，以及參加街市，星期六、日的街市，所以市民和遊客應儘量放心，放心來舊金山，參加慶祝新年的活動。」

另外，包括舊金山國際機場在內，全美目前有11個國際機場會對過去14天去過中國的入境者進行特別篩檢。

阿拉貢醫生說：「我們會看你是否有流感病癥，包括發燒、咳嗽、呼吸短促、痠痛，基本與流感類似的症狀。」

衛生部門也再強調，由於本地與中國疫區情況不同，新型冠狀病毒個案在本地受到控制，不容易傳播。

舊金山華埠公共衛生局醫務主任白幹榮（Sunny Pak）說：「雖然有個案，但我們知道那個個案是怎樣來的，例如從中國來，就算有接觸，知道是呈陽性的，知道是怎麼來的，但在中國，是已經蔓延到，不知道是怎麼來的，因為不知道的話，個案的分別就在這裡，就會更加擔心。」

阿拉貢醫生說：「儘管如此，我們希望大家有基本預防措施，像之前說的，確定要洗手，如果生病不要上班，不要去學校，不要參加社交聚會，這些都是必要的基本預防措施，如果社區有病毒，我們也會依靠這些基本預防措施，因為目前沒有治療方法，沒有疫苗，因此我們稱其為核心公共衛生。」

由於中美兩國對於戴口罩存在認知差異，許多華人紛紛搶購口罩，以為戴口罩就可以百毒不侵，醫生說，這是錯誤觀念，注意手部衛生比戴口罩更重要，只要有細菌或病毒的手，接觸到臉部或眼睛，都可能傳染流感或其他疾病。

自2019年9月底至今年1月底的數據顯示，全美測試的流感樣本超過66萬，呈陽性反應的接近11萬，而新型冠狀病毒測試樣本總共260例，確診11例，因此美國流感疫情更為嚴重。

醫生說，治癒感冒，人體抵抗力與藥物的比例是6比4，因此增強自身免疫力非常重要。

白幹榮說：「就是休息好，盡量營養要好，吃一些容易消化的食物，不要吃煎炸的東西，而且和多一些水，要休養，要休養很重要，自己盡量將自己的身體休養好。」

當局也呼籲大家，若沒有真正患病，例如流感或咳嗽，無須搶購或戴口罩，應將口罩留給有需要的病人及醫護人員。

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