世衛組織指,新型冠狀病毒未構成全球大流行,但單是戴口罩不夠阻止疫情蔓延。

世衛全球傳染病危害管理部門主管布萊恩德指,新型肺炎正處於多病源流行的階段,正努力消除這些地方的傳播,又相信現時採取的圍堵措施能夠阻止病毒傳播。

不過世衛強調,單是戴口罩不能夠提供百分百保護,促請公眾要勤洗手和注意個人衛生。

