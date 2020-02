美國加強入境防疫管制 更多國家向中國封關

【KTSF 吳倩妤報導】

中國公布的新型冠狀病毒,確診數字是20,523宗,當中426人死亡,美國加強入境防疫管制,及向留華的美國國民更新警示,此外再有國家向中國封關。

美國國務院更新對仍然留在中國的美國國公民的安全警示,強烈建議他們要採取預防措施,包括盡留量在家中,避免人群聚集,以及與他人接觸,又提醒他們要儲備糧食。

國務院又指,如果情況進一步惡化,美國駐華使領館向公民提供協助的能力亦會受到限制。

過去14日到過武漢的美國國民,返回美國後要接受14日強制隔離,而在過去14日到過中國其他地方的美國國民,要接受醫療監察及自我隔離14日,在過去14日到過中國的外國人士,暫時不准入境美國。

國土安全部宣布,凡是由中國直飛美國的航班,以及載有在過去14日到過中國的乘客之航班,必須在11個指定的機場降落,以方便檢疫,這個意味著某些航班可能隨時要轉換目的地,舊金山SFO及洛杉磯LAX是其中兩個指定機場。

此外,國際郵輪協會也宣布,會員的船隻暫停去中國,並會拒絕在過去14日到過中國的人上船。

目前有超週60個國家及地區向中國全面或局部封關,最新加入的是捷克,宣布星期日起,暫停直航中國航班。

馬爾代夫亦由即日起,禁止所有到過中國的外籍旅客入境。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。