美國加強入境防疫管制 更多國家向中國封關

【KTSF 吳倩妤報導】

中國公布的新型冠狀病毒，確診數字是20,523宗，當中426人死亡，美國加強入境防疫管制，及向留華的美國國民更新警示，此外再有國家向中國封關。

美國國務院更新對仍然留在中國的美國國公民的安全警示，強烈建議他們要採取預防措施，包括盡留量在家中，避免人群聚集，以及與他人接觸，又提醒他們要儲備糧食。

國務院又指，如果情況進一步惡化，美國駐華使領館向公民提供協助的能力亦會受到限制。

過去14日到過武漢的美國國民，返回美國後要接受14日強制隔離，而在過去14日到過中國其他地方的美國國民，要接受醫療監察及自我隔離14日，在過去14日到過中國的外國人士，暫時不准入境美國。

國土安全部宣布，凡是由中國直飛美國的航班，以及載有在過去14日到過中國的乘客之航班，必須在11個指定的機場降落，以方便檢疫，這個意味著某些航班可能隨時要轉換目的地，舊金山SFO及洛杉磯LAX是其中兩個指定機場。

此外，國際郵輪協會也宣布，會員的船隻暫停去中國，並會拒絕在過去14日到過中國的人上船。

目前有超週60個國家及地區向中國全面或局部封關，最新加入的是捷克，宣布星期日起，暫停直航中國航班。

馬爾代夫亦由即日起，禁止所有到過中國的外籍旅客入境。

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