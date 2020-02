【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)週一公佈了最新的美國境內流感病患的初步數據。

根據CDC統計從去年10月到今年1月底,共有1,900萬到2,600萬人患流感疾病,其中至少1萬人因此死亡,18萬人需要接受住院治療。

CDC表示,目前這個數字只是一個初步統計,實際的病患和死亡人數或許會比這個更多,目前正處於流感爆發的高峰時期,預計流感病情會在5月有所好轉。

CDC還指出,對於美國來說,流感對國民造成的威脅要比武漢肺炎嚴重得多。

