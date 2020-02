台灣禁止近日曾赴中國內地旅客入境

【有線新聞】

台灣收緊來自大陸旅客的入境限制,將會禁止最近到過大陸或居住大陸的外籍人士入境台灣,新措施不包括港澳地區。另外首批撒離武漢的台灣人,其中一人確診感染。

因應新型肺炎疫情持續擴大,台灣宣布強化人流入境控制及管理,週五起,14天內曾入境大陸或居住大陸的外籍人士,將禁止入境。

居台的外籍人士,若14日內到過大陸,返台後要限制居住,自我隔離兩週,新措施不包括港澳地區。

另外,考慮到台灣與浙江來往密切,當局週三起禁止住在浙江的大陸人到台灣。

針對疫情造成口罩搶購,台灣收緊原本的口罩限購措施。兩日後,會實施實名制買口罩,民眾要憑健保卡、到指定藥局購買口罩,每人7天內限購一次,每次可買兩個口罩,定價5元新台幣一個。

首批200多名滯留武漢的台灣人,週一深夜乘專機抵達桃園機場,當局通宵替他們入境檢疫,4人出現疑似病徵,要接受隔離,其中一人其後確診感染,其他人亦要分成三組隔離兩周。

台方批評,大陸一方基於政治考慮阻止台灣參與世衛組織,令台灣無法即時得到完整疫情資訊是政治勒索。

國台辦指,大陸高度重視台胞生命健康,多次及時通報疫情防控最新資訊,指台方在獲取疫情信息上不存在障礙,呼籲民進黨不要政治炒作。

