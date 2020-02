搵屋住專題：東灣南灣有可負擔長者公寓開放輪候名單

【KTSF 劉瑩報導】

東灣和南灣分別有兩間可負擔長者公寓現正開放輪候名單。

其中一間位於東灣San Pablo市Church Lane 1924號,靠近San Pablo Ave,現開放一睡房輪候名單,面積有539平方英尺,月租最低1,007元,最高1,356元。

申請人年收入限制方面,一人家庭不得超過52,080元,兩人家庭不得超過59,520元。

另一間位於南聖荷西Vistapark Drive 3955號,面積有550平方英尺,月租從1,045至1,319元不等,申請人年收入限制方面,1人家庭不得超過52,680元,2人家庭不得超過59,265元,3人家庭不得超過65,850元。

申請者須年滿62歲,輪候名單申請暫無截止日,詳情可登入:

https://www.eahhousing.org/apartments/casa-adobe/

https://www.eahhousing.org/apartments/vista-park/

