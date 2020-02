Macy’s計劃關閉125間分店 裁員2千人

【KTSF 張麗月報導】

老牌百貨店Macy’s計劃關閉125間分店,兼且裁員大約2,000人。

有161年歷史的Macy’s加緊重組業務,計劃未來3年關閉125間分店,兼且裁減10%人手,即裁員大約2,000人,以及關閉幾個辦公地點,至於關閉那些分店仍未確定,要視乎市場情況和商場的業績。

在過去26年來,Macy’s設有兩個總部,但日後所有總部的營運將集中在紐約,即是會關閉辛辛那提市的總部。

Macy’s近年來雖然關閉人流較少的商場以及催谷網購,但都未能扭轉業績。

Macy’s行政總裁表示,零售商不能挽救商場當前的困境,因此正在測試一個新概念,就是計劃在商場以外的地方開設面積較小的店舖,以及期望在地產投資方面有錢賺,例如將大面積的停車場出售,改建為銀行和快餐店等,因此要預留4.8億元進行重組,Macy’s預期在未來兩年,每年可以節省15億元。

在過去4年,Macy’s在地產交易方面套現了16億元,Macy’s目前有約400間Macy’s店,以及40間Bloomingdale’s店,同時也經營大約170間Bluemercury美容連鎖店。

在全盛時期,Macy’s擁有超過800間百貨店,當中包括Bloomingdale’s店。

