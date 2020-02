澳門宣布娛樂場所停業15日 保證供應2千萬個口罩

【有線新聞】

澳門政府宣布當地時間週三凌晨開始,賭場、酒吧、夜總會等停業15天,澳門行政長官賀一誠保證有2,000萬個口罩供應,呼籲市民外出不要疏忽,要戴口罩。

確診個案增至雙位數,賀一誠宣布賭場停業半個月,賀一誠表示這是很難決定的事,但為了澳門居民的健康,他都要做。

賀一誠又指出,經濟損失方面,澳門還是可以承擔的。

凌晨零時起,全澳門的賭場、馬場、戲院、酒吧、網吧、夜總會及遊戲機中心等停業15日,6間博企承諾其間會出糧,不會要求員工放無薪假。

澳門政府暫停基本服務,讓公務員留家工作,巴士及輕軌班次都會減。

賀一誠表示可能很多市民會覺得不便,但此舉是令市民感到麻煩不要外出,他亦希望市民到街市、超市時都要戴口罩,不要疏忽 。

到哪裡都要戴口罩,但口罩供應是否足夠?賀一誠保證能給市民2,000萬個口罩,並表示他們不惜代價,從歐洲、美國等地買回來,稱葡萄牙的口罩都被他們買光。

2,000萬個用完之後如何?賀一誠未有確切保證,但他相信國家會支持。

他又表明澳門不會封關,但會視乎疫情,考慮暫停一兩個口岸。

