【有線新聞】

日本證實曾載香港確診新型肺炎老翁的鑽石公主號郵輪,有10人感染新型冠狀病毒。

鑽石公主號現時停在橫濱港口,沒泊岸,旁邊有多艘海上保安廳船隻。

傳媒報道,當局已開始把證實感染的人轉送上岸。

當局週二對鑽石公主號上3,700名乘客及船員全面檢查後,確診其中10人感染新型冠狀病毒,附近的海上保安廳基地已有救護車候命接載確診人員到醫院。

香港確診的男人,上月由橫濱坐鑽石公主號回港,郵輪之後曾到越南和台灣。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。