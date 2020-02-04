艾奧瓦州民主黨總統初選 布提捷暫領先

【KTSF 張麗月報導】

今年的總統大選，民主黨初選第一場選戰週一晚在艾奧瓦州以黨團會議方式拉開序幕，但由於應用程式技術故障，初選的全部結果暫時未確定何時公布，但根據初步點算顯示，領先的布提捷和桑德斯得到的支持很接近。

艾奧瓦州民主黨初選的第一場黨團會議週一晚舉行，根據已經點算超過六成選區的初步結果顯示，38歲的前印第安納州South Band市長布提捷（Pete Buttigieg）的支持率有27%，領先對手，比民望高企的桑德斯多兩個百分點，華倫排第三，支持率18%，拜登就名列第四，支持率是16%。

今次艾奧瓦州民主黨初選的黨團會議有4分之1參加者是年輕首投族，布提捷、桑德斯及華倫是他們的三大首選。

布提捷最關心的議題包括氣候變化和經濟機會，他未等投票結果出來就宣稱取得勝利，向下一關的新布什爾州邁進。

今次民主黨改用了一個手機app通報投黨團會議的投票結果，怎知該app的編碼出錯，只能通報部份數據，一些點票人員必須改用電話口述通報，引發混亂，最後必須各個選區現場的紙本紀錄交叉核對，所以遲至週二下午才有初步點票結果。

特朗普總統就發推文指，民主黨的黨團會議是絕對災難，沒有東西做得好，就好像他們管治國家一樣。

特朗普也問人是否記起花費50億元的奧巴馬健保網站，其實成本應該只花2%。

特朗普又說，他本人才是週一晚重大勝利者。

艾奧瓦州的共和黨人黨團會議毫無懸念，選出黨內沒有強力對手的特朗普。

至於民主黨另一參選人、前紐約市長富豪彭博，就沒有加入艾奧瓦黨團會議的候選人名單。

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