艾奧瓦州民主黨總統初選 布提捷暫領先

【KTSF 張麗月報導】

今年的總統大選,民主黨初選第一場選戰週一晚在艾奧瓦州以黨團會議方式拉開序幕,但由於應用程式技術故障,初選的全部結果暫時未確定何時公布,但根據初步點算顯示,領先的布提捷和桑德斯得到的支持很接近。

艾奧瓦州民主黨初選的第一場黨團會議週一晚舉行,根據已經點算超過六成選區的初步結果顯示,38歲的前印第安納州South Band市長布提捷(Pete Buttigieg)的支持率有27%,領先對手,比民望高企的桑德斯多兩個百分點,華倫排第三,支持率18%,拜登就名列第四,支持率是16%。

今次艾奧瓦州民主黨初選的黨團會議有4分之1參加者是年輕首投族,布提捷、桑德斯及華倫是他們的三大首選。

布提捷最關心的議題包括氣候變化和經濟機會,他未等投票結果出來就宣稱取得勝利,向下一關的新布什爾州邁進。

今次民主黨改用了一個手機app通報投黨團會議的投票結果,怎知該app的編碼出錯,只能通報部份數據,一些點票人員必須改用電話口述通報,引發混亂,最後必須各個選區現場的紙本紀錄交叉核對,所以遲至週二下午才有初步點票結果。

特朗普總統就發推文指,民主黨的黨團會議是絕對災難,沒有東西做得好,就好像他們管治國家一樣。

特朗普也問人是否記起花費50億元的奧巴馬健保網站,其實成本應該只花2%。

特朗普又說,他本人才是週一晚重大勝利者。

艾奧瓦州的共和黨人黨團會議毫無懸念,選出黨內沒有強力對手的特朗普。

至於民主黨另一參選人、前紐約市長富豪彭博,就沒有加入艾奧瓦黨團會議的候選人名單。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。