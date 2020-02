彈劾審訊總結陳詞 參院週三表決是否罷免特朗普

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的彈劾案審訊,控辯雙方週一作出總結陳詞,週三參議院就會表決是否罷免特朗普。

在總結陳詞時,眾議院彈劾案首席經理、民主黨籍的Adam Schiff嚴厲批評特朗普濫用總統職權,「出賣了國家安全」,去到忍無可忍的地步,他指特朗普將來也會再犯。

Schiff也承認,共和黨控制的參議院,難以湊夠3分2絕對多數,即67票去罷免特朗普,將他定罪,但Schiff促請共和黨籍參議員齊心起來反抗一個沒有品德的總統。

Schiff說:「就算一票都可改變歷史,有說勇者構成大多數,你們當中是否有人會說:受夠了?」

代表辯方的特朗普律師團隊之一的白宮法律顧問Pat Cipollone就爭辯說,這類的彈劾必須結束,必須對參議院有信心,他預測參議員會讓選民在今年大選中來決定,特朗普是否應該連任,他呼籲要維護法治,結束彈劾。

白宮副法律顧問Pat Philbin就指,眾議院屬下的委員會對特朗普的彈劾調查,並無提到全院眾議表決,所以整個過程不合法,是民主黨人濫權,在美國史上也是史無前例。

有共和黨參議員認為,特朗普的所為並不構成彈劾罪名。

共和黨參議員Joni Ernst說:「一般來說,應該查他貪污罪,但他所做的可能犯錯。”

參議院上星期五表決通過拒絕傳召新的證人作證,這點被認為是民主黨人的挫敗,民主黨人建議傳召更多證人,以指證特朗普在烏克蘭事件上濫用職權和妨礙國會調查。

