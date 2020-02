醫生指新型肺炎惡化速度較沙士快 香港兩患者危殆（視頻）

【有線新聞】

香港早前確診新型肺炎、39歲住黃埔花園的男子死亡,是香港首宗死亡個案,據了解,他情況一直穩定,直到週一晚開始惡化,週二早上心臟停頓,他的母親早前亦確診新型肺炎,醫生指今次肺炎惡化速度較沙士快。

除了首宗死亡個案,另外有兩名病人仍然危殆。

醫生說,新型肺炎的惡化速度相對沙士快,當年沙士由發病到死亡,需要差不多24日。沙士由發病到要用呼吸儀器,通常至少要11天,但新型冠狀病毒通常在7至8天後就開始惡化。

中大呼吸科講座教授許樹昌指出,現時病人主要用抗愛滋病藥物、蛋白酶抑制劑及干擾素,亦有用利巴韋林,有部分病人因此有好轉。

首宗死亡的39歲男病人住在黃埔花園11期1座,他在1月31日發燒,到伊利沙伯醫院隔離治療,之後確診患上新型肺炎。

他1月21日曾經乘高鐵到武漢,兩日後由長沙南返港。他本身有糖尿病,入院後一直情況穩定。周一晚開始有肺炎,周二凌晨突然惡化,心臟停頓死亡。他比較年輕,沒有心臟病記錄。醫生覺得死因暫時未能解釋,所以將個案轉介死因裁判官。

至於他72歲、同樣確診的母親發病時在隔離營,衞生署推斷她是被兒子感染。

當局認為黃埔花園不需要全座隔離,衞生署表示,如果很多個案在同一個大廈,而傳播鏈不清晰,會看看有何原因令傳播這麼厲害,這些情況下才有可能考慮是否隔離。

首宗死亡個案後,黃埔花園即時加強清潔,有保安員戴兩個口罩,食環署在附近用消毒劑洗刷地磚。與死者住同一層的鄰居表示,衞生署沒有聯絡過他們,自己乘電梯按掣時,都會用一張紙隔住按。他們表示走廊不太通風,擔心病菌會在空氣中逗留很久。大廈保安會幫入內的住戶量體溫,看看有否發燒,不過只是自願性質,很多住戶都沒有理會。

