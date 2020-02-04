醫生指新型肺炎惡化速度較沙士快 香港兩患者危殆（視頻）

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香港早前確診新型肺炎、39歲住黃埔花園的男子死亡，是香港首宗死亡個案，據了解，他情況一直穩定，直到週一晚開始惡化，週二早上心臟停頓，他的母親早前亦確診新型肺炎，醫生指今次肺炎惡化速度較沙士快。

除了首宗死亡個案，另外有兩名病人仍然危殆。

醫生說，新型肺炎的惡化速度相對沙士快，當年沙士由發病到死亡，需要差不多24日。沙士由發病到要用呼吸儀器，通常至少要11天，但新型冠狀病毒通常在7至8天後就開始惡化。

中大呼吸科講座教授許樹昌指出，現時病人主要用抗愛滋病藥物、蛋白酶抑制劑及干擾素，亦有用利巴韋林，有部分病人因此有好轉。

首宗死亡的39歲男病人住在黃埔花園11期1座，他在1月31日發燒，到伊利沙伯醫院隔離治療，之後確診患上新型肺炎。

他1月21日曾經乘高鐵到武漢，兩日後由長沙南返港。他本身有糖尿病，入院後一直情況穩定。周一晚開始有肺炎，周二凌晨突然惡化，心臟停頓死亡。他比較年輕，沒有心臟病記錄。醫生覺得死因暫時未能解釋，所以將個案轉介死因裁判官。

至於他72歲、同樣確診的母親發病時在隔離營，衞生署推斷她是被兒子感染。

當局認為黃埔花園不需要全座隔離，衞生署表示，如果很多個案在同一個大廈，而傳播鏈不清晰，會看看有何原因令傳播這麼厲害，這些情況下才有可能考慮是否隔離。

首宗死亡個案後，黃埔花園即時加強清潔，有保安員戴兩個口罩，食環署在附近用消毒劑洗刷地磚。與死者住同一層的鄰居表示，衞生署沒有聯絡過他們，自己乘電梯按掣時，都會用一張紙隔住按。他們表示走廊不太通風，擔心病菌會在空氣中逗留很久。大廈保安會幫入內的住戶量體溫，看看有否發燒，不過只是自願性質，很多住戶都沒有理會。

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