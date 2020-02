香港新增兩宗新型肺炎確診個案 衞生署憂隱形傳播者（視頻）

【有線新聞】

香港新增兩宗新型肺炎確診個案,令總數增至17宗,由於兩人都沒有外遊記錄,衛生署相信是本地感染,認為可能存在隱型傳播者,即是有病人痊癒了,但觸碰公共物品感染到其他人,不排除日後有大型社區傳播。

最新確診的60歲男病人,週二下午由將軍澳醫院轉到瑪嘉烈醫院。他住觀塘裕康閣,1月22日開始不適,前後看了4個私家醫生,上星期五因發燒和氣促到聯合醫院求醫,但因為太多人而改到將軍澳醫院,之後確診。

另一個患者64歲女人,上週六因呼吸困難及肺部感染,入住伊利沙伯醫院內科病房一日,後來情況轉差,要隔離並插喉,現時情況危殆。

她住土瓜灣半山壹號,在佐敦恆豐中心開服裝店,23日開始咳,之後有開舖4天,食環署派全副裝備的人,下午到商場消毒抹地。

兩個個案都沒有外遊,家人亦沒有到過內地,計及之前兩個個案,衞生署相信4宗都是本地感染,社區中可能有隱形傳播鏈,不排除會日後有大型傳播。

衛生防護中心傳染病處張竹君表示,兩個個案都是較輕微,拖了一會才入院,這表示可能有些人痊癒了,但曾經有傳染性,未來14天都是關鍵,如果未來再發現一些比較近期發病時間的個案,表示有本地傳播風險。

她說因為醫管局擴大檢測有肺炎徵狀的病人,所以找到這兩個個案,但進一步如何找出「隱形病人」,要再研究。

