香港新增兩宗新型肺炎確診個案 衞生署憂隱形傳播者（視頻）

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香港新增兩宗新型肺炎確診個案，令總數增至17宗，由於兩人都沒有外遊記錄，衛生署相信是本地感染，認為可能存在隱型傳播者，即是有病人痊癒了，但觸碰公共物品感染到其他人，不排除日後有大型社區傳播。

最新確診的60歲男病人，週二下午由將軍澳醫院轉到瑪嘉烈醫院。他住觀塘裕康閣，1月22日開始不適，前後看了4個私家醫生，上星期五因發燒和氣促到聯合醫院求醫，但因為太多人而改到將軍澳醫院，之後確診。

另一個患者64歲女人，上週六因呼吸困難及肺部感染，入住伊利沙伯醫院內科病房一日，後來情況轉差，要隔離並插喉，現時情況危殆。

她住土瓜灣半山壹號，在佐敦恆豐中心開服裝店，23日開始咳，之後有開舖4天，食環署派全副裝備的人，下午到商場消毒抹地。

兩個個案都沒有外遊，家人亦沒有到過內地，計及之前兩個個案，衞生署相信4宗都是本地感染，社區中可能有隱形傳播鏈，不排除會日後有大型傳播。

衛生防護中心傳染病處張竹君表示，兩個個案都是較輕微，拖了一會才入院，這表示可能有些人痊癒了，但曾經有傳染性，未來14天都是關鍵，如果未來再發現一些比較近期發病時間的個案，表示有本地傳播風險。

她說因為醫管局擴大檢測有肺炎徵狀的病人，所以找到這兩個個案，但進一步如何找出「隱形病人」，要再研究。

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