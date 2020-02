香港7千醫護罷工 促港府週三早上10時前全面封關（視頻）

【有線新聞】

香港罷工的醫護在醫管局大樓請願,到晚上要求政府在週三早上10時前宣佈全面封關。

早上來自不同醫院的醫護到醫管局大樓請願,他們批評政府沒完全封關。

他們表示政府不完全封關其實沒用,因為已經出現了第一宗本地死亡個案,而且在最新的個案中亦見到已經發生了本地感染的情況。

醫護又表示,不是他們不想做,但政府不完全封關的話,他們會做不來。

醫管局員工陣線向醫管局提交請願信,局方派代表接信。請願人士亦以一人一信形式交信,等候交請願信的罷工醫護人員拿著抗議標語,人龍排到出醫管局大樓外的亞皆老街,到中午約12時仍然未見龍尾。

下午罷工的醫護就轉到各區龍頭醫院簽到,他們手持抗議標語。

有兒科護士指沒其他辦法,只有這個選擇,她表示:「小朋友可能自理能力很低,如果我們拋下他,可能對他們的關顧會少了。但我們是逼不得已,如果連醫護都不行動,我不知道甚麼人可以令政府聆聽我們的訴求。」

晚上醫管局員工陣線指,週三罷工的人可能更多,又强調7,000名參與罷工的醫護人員,並非醫管局所言的缺勤,表示醫護人員並沒有離開崗位,是用罷工的手法醫人。

他們週三早上會到特首辦,要求特首林鄭月娥與他們對話。

