香港早前確診新型肺炎39歲住黃埔花園的男人死亡,是香港首宗死亡個案。據了解他情況一直穩定,週二早上心臟停頓,他的母親早前亦確診。

死亡的39歲男病人住在黃埔花園11期1座,他在1月31日發燒到伊利沙伯醫院求醫,被送去隔離治療,之後確診新型肺炎。

他1月21日曾經乘高鐵到武漢,兩日後由長沙南返港,他入院後一直情況穩定,但早上突然轉差,心臟停頓死亡。

他72歲、有長期病患的母親,在2月2日亦都確診,她與兒子一起居住,潛伏期內無外遊,發病時正在鯉魚門渡假村接受隔離檢疫。

衞生署推斷她是被兒子感染,她其餘4名家居接觸者包括媳婦、孫兒、孫女及家傭現時仍在隔離營。

