全美最大航空公司,美國航空(American Airlines)宣布即日暫停香港來往洛杉磯,以及達拉斯的的航班,直到2月20日,或因應疫情情況再作調整。

美國航空早前已暫停所有來往中國內地的航班,直到3月底。

另外,在疫情陰影下,英國敦促所有公民盡可能離開中國,指未來幾星期可能出現航班限制,會令公民難以離開。

