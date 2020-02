東岸首現新型肺炎確診個案 病者是從武漢回美大學生

【KTSF 游瑋珊報導】

東岸出現首宗新型冠狀病毒確診個案,是美國第8名確診患者,患者是由中國武漢返回波士頓的大學生,目前情況良好,正接受隔離,紐約也有一宗懷疑個案。

麻省公共衛生部門證實,一名廿多歲從武漢返回波士頓的男子,對病毒測試呈陽性反應,是麻省也是東岸首例。

患病男子就讀波士頓麻省大學,他在上週二飛抵波士頓Logan機場,當時有流鼻水的癥狀,翌日情況轉差往求醫,之後被要求在家中隔離。

局方指他並非大學宿生,又指他目前情況良好。

當局也已找到曾跟他有密切接觸的人,會監察他們會否出現病徵,但強調病毒對公眾風險仍處於低水平。

針對染病個案增增,美國已將疫情列為公共衛生緊急事件,國防部週六應衛生部要求預留軍事設施,有需要時為上千人提供隔離用的住宿。

當局在上週五亦公布,除美國公民和永久居民的直繫親屬,會拒絕在過去14天曾到過中國的外國人入境,由湖北返抵美國的人也要接受14天的隔離。

