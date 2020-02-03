東岸首現新型肺炎確診個案 病者是從武漢回美大學生

【KTSF 游瑋珊報導】

東岸出現首宗新型冠狀病毒確診個案，是美國第8名確診患者，患者是由中國武漢返回波士頓的大學生，目前情況良好，正接受隔離，紐約也有一宗懷疑個案。

麻省公共衛生部門證實，一名廿多歲從武漢返回波士頓的男子，對病毒測試呈陽性反應，是麻省也是東岸首例。

患病男子就讀波士頓麻省大學，他在上週二飛抵波士頓Logan機場，當時有流鼻水的癥狀，翌日情況轉差往求醫，之後被要求在家中隔離。

局方指他並非大學宿生，又指他目前情況良好。

當局也已找到曾跟他有密切接觸的人，會監察他們會否出現病徵，但強調病毒對公眾風險仍處於低水平。

針對染病個案增增，美國已將疫情列為公共衛生緊急事件，國防部週六應衛生部要求預留軍事設施，有需要時為上千人提供隔離用的住宿。

當局在上週五亦公布，除美國公民和永久居民的直繫親屬，會拒絕在過去14天曾到過中國的外國人入境，由湖北返抵美國的人也要接受14天的隔離。

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