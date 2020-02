【KTSF】

德克薩斯州一間大學的宿舍週一早上發生槍擊命案,造成兩死一傷。

事發於Commerce市的Texas A&M University-Commerce,校方稱共有3人在Pride Rock宿舍中槍,兩人證實死亡,第3名中槍者已送院治療。

校方已取消週一所有課堂,師生在案發後一度要留守室內。

Commerce市距離Dallas市東北方約65哩。

