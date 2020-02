男子在Tanforan購物中心停車場被搶走公事包

【KTSF】

中半島San Bruno市的Tanforan Mall停車場週六晚發生搶劫案,男受害人被賊人搶去公事包。

受害人是於晚上9時後報警稱,他把公事包放在車尾箱時,一名男賊人突然搶走他的公事包,再登上接應的汽車逃走。

受害人曾企圖搶回公事包,但看到另一名賊人持槍對準著他,因此沒有追截。

賊人被指身高約5呎8吋至5呎10吋,身材瘦削,身穿全黑衣物。

賊人乘坐的汽車是一輛深色小型四門房車,可能是本田(Honda)出廠。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡San Bruno市警局,電話:(650) 616-7100,或傳電郵到:[email protected]。

Information can be left anonymously.

