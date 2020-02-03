男子在Tanforan購物中心停車場被搶走公事包

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中半島San Bruno市的Tanforan Mall停車場週六晚發生搶劫案，男受害人被賊人搶去公事包。

受害人是於晚上9時後報警稱，他把公事包放在車尾箱時，一名男賊人突然搶走他的公事包，再登上接應的汽車逃走。

受害人曾企圖搶回公事包，但看到另一名賊人持槍對準著他，因此沒有追截。

賊人被指身高約5呎8吋至5呎10吋，身材瘦削，身穿全黑衣物。

賊人乘坐的汽車是一輛深色小型四門房車，可能是本田（Honda）出廠。

任何人如能就案件提供消息，請聯絡San Bruno市警局，電話：(650) 616-7100，或傳電郵到：[email protected]。

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