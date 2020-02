【KTSF】

加州公共衛生局週一表示,日前在北加州確診感染新型肺炎的兩名患者,已轉送到舊金山一間醫院治療。

局方透露,病人是在週一早上抵達醫院,並未對公共安全構成危險。

當局基於私隱的考慮,並未公布醫院的名字,也沒有透露病人的資料。

自中國爆發疫情以來,全球已有多國確診病例,美國迄今確診11宗,兩人居住在南灣Santa Clara縣,兩人居住在San Benito縣。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。