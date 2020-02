【KTSF】

舊金山灣景區一名4歲女童週日死亡,警方指其死因有可疑,正進行調查。

警方是於週日早上10時57分接獲舉報,地點在Thomas大街1200號路段。

當局尚未拘捕任何人,也未公布案件細節和女童的身分。

