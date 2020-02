南灣再有人確診新型肺炎 患者是從武漢來美

【KTSF】

南灣Santa Clara縣出現第二宗確診新型肺炎個案,患者是從中國武漢來的女遊客,和之前第一宗病例並無關係。

Santa Clara縣衛生官員週日接到聯邦疾病防控中心(CDC)通知,確診該縣第二宗新型冠狀病毒病例,也是灣區第二宗。

患者是一名從中國武漢到訪的女人,和之前第一宗病例並無關係。

今次的女患者,1月23號從武漢飛抵灣區,探訪在這裏的家人,自從抵達後一直待在家裡,除了兩次出門看醫生之外,當局有定期監視患者,而患者的病情未嚴重到需要住院。

患者的家人也已被隔離,沒有離開過家門,包括沒有出門買菜,公衛當局負責為這戶人家提供食物及其他必需品。

由於針對這項病例的調查才剛開始,當局表示暫時不會透露更多關於患者的訊息。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody醫生表示,正調查該名女病人過去幾日同甚麼人接觸過,不排除她身邊的人可能染病,令病例增加。

不過她強調,對大眾還是處於低風險,由於兩宗個案的病人都是同旅遊相關,曾經到訪過武漢,因此不認為對灣區公眾構成高風險,如果日後發現跟旅遊不相關的病例,或者是同兩患者無密切接觸的個案,就代表有本地感染。

灣區首宗確診染病的男子去過中國武漢,1月24日由聖荷西國際機場入境,回到灣區的家患病,他已經自我在家隔離。

