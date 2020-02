【KTSF】

全美至今有11宗武漢肺炎確診個案,包括週日北加州新增的3宗病例,其中Gilroy以南的San Benito縣,有一對夫婦確診,屬人傳人個案,另外南灣Santa Clara縣再多一人確診。

Gilroy以南的San Benito縣週日出現兩宗確診個案,兩名患者是一對夫婦。

當地衛生官員表示,丈夫最近到過武漢,太太則未有外遊,意味病毒人傳人。

當局指自丈夫回美後,兩人都未有離家,並會繼續居家隔離。

衛生官員表示,這3名新增患者的病情未嚴重到需要住院。

