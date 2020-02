新型冠狀病毒或經糞便傳播 沖廁謹記蓋廁板（視頻）

【有線新聞】

澳門有5位新型肺炎病人的糞便樣本對病毒呈陽性,香港大學感染及傳染病中心總監何栢良不排除病毒經糞便傳播,衞生防護中心就說不會公布確診病人的詳細地址,以免只有該樓層的人留意,希望所有人都做好預防措施。

澳門為5位確診武漢肺炎的病人抽取糞便樣本檢測,全部對新型冠狀病毒呈陽性結果,其中一個人的鼻咽樣本對病毒呈陰性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為病毒可能可以經糞便傳播,又說:「如果有病人有腹瀉,除了檢驗鼻咽樣本,應該檢驗糞便樣本。病毒未必很容易在上呼吸道感染,或者在肺部、腸道更易感染,醫管局及衞生署實驗室應檢討接納樣本的標準。」

衞生防護中心就說正研究如何化驗糞便樣本,那麼如果糞便驗到病毒的患者詳細地址會否公布讓鄰居留意呢?

衞生防護中心傳染病處主任張竹君就指:「因為我們已經將大廈名稱說出來,我們不希望只是一層樓的居民才留意,其他層樓或單位也應留意,所以不想只公布單位名稱。」

要預防感染,廁所衞生少不得,最好自己帶紙巾外出,坐下前要消毒廁板,去廁所後蓋廁板才沖廁,萬一糞便帶有病毒都不會到處傳播。

還有一招,就是每日要倒水到U型排污渠,讓它儲水阻隔糞水飛沬,倒多點也不怕,但不需用漂白水。

