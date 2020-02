香港逾千醫護人員罷工 向港府施壓全面封關（視頻）

【有線新聞】

香港醫管局員工陣線週一起發動罷工,工會指截至早上10時40分,有過千人簽名參與,呼籲政府及醫管局盡快與他們談判,否則會啟動第二輪罷工,屆時緊急服務將受影響。

7個聯網的龍頭醫院早上都出現人龍,其中在伊利沙伯醫院日間醫療中心外,早上8時許,已有百多名醫護人員排隊簽到,人龍繞了一圈。

他們掛上白絲帶,亦有市民貼紙仔支持醫護罷工,有緊急服務的醫生當值後到街站簽到。

兒科醫生李先生說:「如果你覺得罷工不應該,可能你只是看很小的畫面。」

廣華醫院老人科護士張先生說:「本身十多年都未請過病假,都來支持罷工。你不堵截源頭的話,你是處理不到。」

在港島區、東區及瑪麗醫院,早上亦有數十名醫護在街站簽到。

東區醫院外科護士黃女士說:「沙士當年我都是護士,與沙士很大分別,當年一開始不知道發生什麼事,大家很努力去做,但今次疫情剛開始,已經知道發生什麼事,政府完全不行動不封關。」

內科醫生伍先生說:「很大掙扎,罷工始終會影響服務,考慮過談判想儘快上班。(會否對病人有愧疚?)我有巡房,都不會,有什麼緊急事我都會盡快回來。」

港大醫學院肝臟科講座教授黎青龍到場聲援,叫大家不要指責醫護。

黎青龍說:「應該指責她(林鄭月娥)為何不封關,我本人不罷工也贊成他們罷工,應該對病人安全沒什麼大影響。現在只是初步,請她快點處理好,不用第二步就無事。」

屯門醫院外的街站,就有居民到場支持。屯門醫院家庭醫學部醫生何醫生:「受影響的病人我說聲對不起,但我想表達的事就是,如果你再不做些措施去,讓政府知道需要再做多點,其實令其他病人受害,我見到很多伯伯很失望,找不到口罩,求我給他幾個口罩,很不忍心。」

他們促請醫管局及政府儘快回應訴求,讓醫院回復正常運作。

