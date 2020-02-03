香港逾千醫護人員罷工 向港府施壓全面封關（視頻）

【有線新聞】

香港醫管局員工陣線週一起發動罷工，工會指截至早上10時40分，有過千人簽名參與，呼籲政府及醫管局盡快與他們談判，否則會啟動第二輪罷工，屆時緊急服務將受影響。

7個聯網的龍頭醫院早上都出現人龍，其中在伊利沙伯醫院日間醫療中心外，早上8時許，已有百多名醫護人員排隊簽到，人龍繞了一圈。

他們掛上白絲帶，亦有市民貼紙仔支持醫護罷工，有緊急服務的醫生當值後到街站簽到。

兒科醫生李先生說：「如果你覺得罷工不應該，可能你只是看很小的畫面。」

廣華醫院老人科護士張先生說：「本身十多年都未請過病假，都來支持罷工。你不堵截源頭的話，你是處理不到。」

在港島區、東區及瑪麗醫院，早上亦有數十名醫護在街站簽到。

東區醫院外科護士黃女士說：「沙士當年我都是護士，與沙士很大分別，當年一開始不知道發生什麼事，大家很努力去做，但今次疫情剛開始，已經知道發生什麼事，政府完全不行動不封關。」

內科醫生伍先生說：「很大掙扎，罷工始終會影響服務，考慮過談判想儘快上班。（會否對病人有愧疚？）我有巡房，都不會，有什麼緊急事我都會盡快回來。」

港大醫學院肝臟科講座教授黎青龍到場聲援，叫大家不要指責醫護。

黎青龍說：「應該指責她（林鄭月娥）為何不封關，我本人不罷工也贊成他們罷工，應該對病人安全沒什麼大影響。現在只是初步，請她快點處理好，不用第二步就無事。」

屯門醫院外的街站，就有居民到場支持。屯門醫院家庭醫學部醫生何醫生：「受影響的病人我說聲對不起，但我想表達的事就是，如果你再不做些措施去，讓政府知道需要再做多點，其實令其他病人受害，我見到很多伯伯很失望，找不到口罩，求我給他幾個口罩，很不忍心。」

他們促請醫管局及政府儘快回應訴求，讓醫院回復正常運作。

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