林鄭月娥宣布擴大封關 稱與醫護人員罷工沒關係（視頻）

香港行政長官林鄭月娥宣布擴大封關,凌晨零時起關閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭4個口岸,只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋,林鄭月娥指與部分醫護人員罷工完全沒有關係。

繼上週二(1月30日)宣布停高鐵、停直通車後,林鄭月娥一星期內再宣布,羅湖、落馬洲支線、皇崗和港澳碼頭四個口岸午夜零時零分起封關,只會維持開放機場、深圳灣及港珠澳大橋。林鄭月娥解釋是要封閉最方便、最多人用的鐵路口岸,壓縮跨境人流,又否認是醫護人員迫出來。

林鄭月娥指:「並不存在轉軚,和我們早前做的一脈相承,是力度問題,以及考慮到疫情的發展,所以是完全和醫管局的部分員工開始進行五日的罷工是完全沒關係。任何人如果認為用這些極端手段可以威逼到特區政府或者醫管局,作出理性上不應做到的事或對公眾利益有害無益的事,都不會得逞。」

林鄭月娥指,西九站及紅磡站封關後,入境的內地人到星期日只剩7,000人,但有關數字未計機場。以2月1日數字計,機場有5,000多內地旅客入境,在各口岸中最多的。

林鄭月娥強調,目前出入境最多的是香港居民,呼籲香港人如無必要不要前往疫區,一般市民盡量留在家中,不要去人多地方。

她預告,如有需要會進一步加強防疫措施,將目前強制湖北返港人士隔離14天的安排,擴展到所有由內地返港的人,這亦意味要再建多些防疫中心,連日來政府都尋找新地方做隔離。同時她又呼籲懷疑甚至確診染病必定要如實申報旅遊史,否則有機會犯法。

