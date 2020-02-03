林鄭月娥宣布擴大封關 稱與醫護人員罷工沒關係（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥宣布擴大封關，凌晨零時起關閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭4個口岸，只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋，林鄭月娥指與部分醫護人員罷工完全沒有關係。

繼上週二（1月30日）宣布停高鐵、停直通車後，林鄭月娥一星期內再宣布，羅湖、落馬洲支線、皇崗和港澳碼頭四個口岸午夜零時零分起封關，只會維持開放機場、深圳灣及港珠澳大橋。林鄭月娥解釋是要封閉最方便、最多人用的鐵路口岸，壓縮跨境人流，又否認是醫護人員迫出來。

林鄭月娥指：「並不存在轉軚，和我們早前做的一脈相承，是力度問題，以及考慮到疫情的發展，所以是完全和醫管局的部分員工開始進行五日的罷工是完全沒關係。任何人如果認為用這些極端手段可以威逼到特區政府或者醫管局，作出理性上不應做到的事或對公眾利益有害無益的事，都不會得逞。」

林鄭月娥指，西九站及紅磡站封關後，入境的內地人到星期日只剩7,000人，但有關數字未計機場。以2月1日數字計，機場有5,000多內地旅客入境，在各口岸中最多的。

林鄭月娥強調，目前出入境最多的是香港居民，呼籲香港人如無必要不要前往疫區，一般市民盡量留在家中，不要去人多地方。

她預告，如有需要會進一步加強防疫措施，將目前強制湖北返港人士隔離14天的安排，擴展到所有由內地返港的人，這亦意味要再建多些防疫中心，連日來政府都尋找新地方做隔離。同時她又呼籲懷疑甚至確診染病必定要如實申報旅遊史，否則有機會犯法。

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