香港特區政府實施強制檢疫措施,14日內去過湖北省的港人要在家居檢疫,不得外出,其間要配戴電子手環監察。

特區政府指,本週有500手環可供使用,若有關人士離家屬犯法,最高可罰款5,000港元及監禁半年,政府表示,手環是配合手機使用,沒有GPS定位功能。

食物及衞生局副局長徐德義表示,現時的3個檢疫中心提供97個單位,截至週一早上9時,有76單位已使用、共有87人。

荔枝角饒宗頤文化館及西貢戶外康樂中心均適宜轉為檢疫中心,政府亦會在現行的3個檢疫中心以及西貢戶外康樂中心增加約300單位。

