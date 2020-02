香港第14名確診患者曾往日本在橫濱乘郵輪

【i-CABLE】

香港第14宗的確診個案是一名80歲男病人,星期六晚由穿著安全套防護衣的醫護人員陪同離開明愛醫院,轉到瑪嘉烈醫院接受隔離。

他住葵涌邨綠葵樓,早上有人在屋邨清潔消毒,他過往健康良好,上月10日經羅湖口岸到內地逗留數小時,一星期後在香港乘飛機到日本東京,19日開始咳嗽。

他於橫濱乘坐郵輪「鑽石公主號」,旅途中、即23日,咳嗽嚴重了,懷疑病發。兩日後,25日回到香港啟德郵輪碼頭。

衞生防護中心指已有郵輪上2,407個乘客的名單,但沒聯絡電話,加上不如飛機般固定座位,難以定義哪間房是密切接觸,呼籲在香港上岸的130人聯絡他們。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君又指,男患者的家人沒與他人有緊密接觸,都是自己食飯、回房,但不知道病人有沒有在船上游水,「但一般池水中都有氯氣,不會直接由池水中傳播。」

他上星期四開始發燒,同一日到明愛醫院求醫,安排入了負氣壓病房接受隔離,證實感染新型肺炎。

這宗個案連同早前青衣長康邨75歲男子的個案,均病源不明,不排除是本地感染。張竹君指並非100%肯定本地感染,但都十分擔心,做盡所有措施,「但可能大家都要有心理準備,有機會有在社區蔓延。」

被問到兩個患者都住葵青區,會否有關係?張竹君指現時未發現有關連,但會繼續調查。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。