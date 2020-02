【KTSF】

週一凌晨1點20分左右,一輛從洛杉磯開往舊金山灣區的一輛Greyhound灰狗巴士,在5號公路駛至距離洛杉磯80英哩的Grapevine路段時發生槍擊案,造死一死5傷。

警方表示,事發時,巴士司機成功將槍手趕下車,並留在公路上,然後在下一個出口駛出,到一個油站停下。

警員隨後在公路上拘捕一名疑犯,事件造成一人死亡,5人受傷,暫時未知開槍動機。

