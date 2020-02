【KTSF】

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情最新數字,目前全中國確診個案達到17,335宗,導致最少361人死亡,目前治愈個案為497宗,首次7日內治癒個案數字超越死亡人數。

其中香港維持15宗確診,澳門8宗,台灣10宗。

亞洲區方面,日本有20宗確診,泰國19宗,新加坡18宗,韓國15宗,馬來西亞和越南分別有8宗和6宗。

