【有線新聞】

在北京,中國外交部批評美國反應過激,至今沒向中方提供實質幫助,卻是首個從武漢撤走外交人員,與宣布全面限制中國公民入境的國家,不斷製造和散播恐慌,開了一個很壞的頭。

中方代表亦於世衛會議,譴責個別國家禁止湖北省人士入境、停飛航班,違反世衛指引。

總幹事譚德塞重申,沒必要干預國際旅遊與貿易,呼籲各國以事實為依據,採取相應措施。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。