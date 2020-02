【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥週一下午聯同官員開記者會時,她與局長陳帆都沒有戴口罩,她承認難以保證口罩供應,目前政府庫存不多,會優先給醫護人員使用,無法派發給市民。

林鄭月娥解釋說:「本地生產線遠遠做不到剛才你希望,我可以確保所有醫護人員持續,當然今日有供應,但要在未來一段日子,每日都有足夠供應,我今日難以作這保證。所以我剛才說會盡最大努力,亦會將他們的要求、訴求放第一位,這亦是原因真沒辦法在庫存量不多拿出來派發市民。」

對於早前有指,有人出售懲教署的口罩,林鄭月娥說這些口罩是讓政府使用,不應在市場上銷售,她不知道這些口罩如何流入市場,署方會調查。

