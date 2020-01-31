美國經濟增長放緩至3年來最慢

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特朗普總統曾預計，減稅計劃可以將經濟增長推動至3%以上，但最新數據反映，白宮和共和黨推動的1.5萬億美元大規模減稅計劃，只對經濟帶來短暫刺激。

美國上季經濟增長2.1%，增幅和第三季一樣，符合預期，去年全年經濟增長2.3%，較2018年升幅低0.6個百分點，是2016年以來最低。

美國經濟雖然連續第11年保持擴張，但亦是連續第二年，未能實現特朗普3%目標，主要是貿易糾紛，令企業進一步減慢投資，消費開支升幅亦明顯放慢。

去年第四季消費開支上升1.8%，較第三季增長3.2%明顯放緩。經通脹調整後的家庭可支配收入上升1.5%，升幅較第三季低近一半。

去年第四季，企業開支減少1.5%，是連續第三個季度減少，是十年來最差，部分原因和波音737MAX客機停飛有關。

分析預計，737MAX停工，可能令第一季經濟增長減少0.5個百分點。

白宮經濟顧問庫德洛則認為，美國經濟維持健康增長，預計年將會加快。疫情對美國經濟影響不大，反而有助職位加速回流美國。

庫德洛的觀點，明顯與聯儲局主席鮑威爾和主流分析有分別。鮑威爾預計，美國經濟只會保持溫和適度增長，主要是疫情增加不確定性。

三菱UFJ首席經濟師拉普基指，美國經濟保持平穩增長，主要是貿易戰，令進口貨品價格上升，經濟推動力已所餘無幾，今年將難以維持高速增長。

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