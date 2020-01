美國經濟增長放緩至3年來最慢

【有線財經】

特朗普總統曾預計,減稅計劃可以將經濟增長推動至3%以上,但最新數據反映,白宮和共和黨推動的1.5萬億美元大規模減稅計劃,只對經濟帶來短暫刺激。

美國上季經濟增長2.1%,增幅和第三季一樣,符合預期,去年全年經濟增長2.3%,較2018年升幅低0.6個百分點,是2016年以來最低。

美國經濟雖然連續第11年保持擴張,但亦是連續第二年,未能實現特朗普3%目標,主要是貿易糾紛,令企業進一步減慢投資,消費開支升幅亦明顯放慢。

去年第四季消費開支上升1.8%,較第三季增長3.2%明顯放緩。經通脹調整後的家庭可支配收入上升1.5%,升幅較第三季低近一半。

去年第四季,企業開支減少1.5%,是連續第三個季度減少,是十年來最差,部分原因和波音737MAX客機停飛有關。

分析預計,737MAX停工,可能令第一季經濟增長減少0.5個百分點。

白宮經濟顧問庫德洛則認為,美國經濟維持健康增長,預計年將會加快。疫情對美國經濟影響不大,反而有助職位加速回流美國。

庫德洛的觀點,明顯與聯儲局主席鮑威爾和主流分析有分別。鮑威爾預計,美國經濟只會保持溫和適度增長,主要是疫情增加不確定性。

三菱UFJ首席經濟師拉普基指,美國經濟保持平穩增長,主要是貿易戰,令進口貨品價格上升,經濟推動力已所餘無幾,今年將難以維持高速增長。

