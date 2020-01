美國公布新防疫措施 從湖北回國美國公民需強制隔離

【KTSF 江良慧報導】

因應源自武漢的新型冠狀病毒疫情不斷擴散,美國在週五宣布,疫情是公共衛生緊急事件,美國將會拒絕一些過去14天曾到過中國的外國人入境,從湖北回國的美國公民也要強制接受檢疫隔離。

白宮宣布新型冠狀病毒疫情為公共衛生緊急事件,聯邦衛生部長Alex Azar表示,特朗普總統頒布臨時入境禁令,過去14天曾經到訪中國的外籍人士禁止入境美國,美國公民的直系親屬,和永久居民即綠卡持有人除外。

從中國返回美國的美國公民,則要接受健康篩檢,並自我隔離14天,但如果是從湖北返美,則要強制隔離最多14日,禁令在本週日美西時間下午2點生效。

Azar說:”過去14天曾到過中國湖北的美國公民,返回美國時,要接受強制隔離最多14天,以確保他們獲得適當的醫療照護和健康檢查。”

他續道:”過去14天曾到過中國其他地方的美國公民,返回美國時,要接受入境健康檢查,在幾個指定的機場進行,並且要進行受監察的自我隔離最多14天,以確保他們沒有感染病毒,和對公眾健康不構成威脅。”

中國飛來美國的航班只可以抵達7個機場,以便對美國公民乘客進行健康篩檢。

這7個機場包括舊金山國際機場、洛杉磯LAX、夏威夷壇香山機場、西雅圖Tacoma機場、紐約甘迺迪機場、芝加哥O’Hare機場,及阿特蘭大Hartsfield-Jackson機場。

