英國正式脫離歐盟 有民眾集會慶祝

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英國同歐盟轉轉折折談判了3年半，終於在歐洲時間星期四午夜正式分手，為英國與歐洲糾纏近半個世紀以來的關係畫上句號。

在星期四晚上，倫敦的國會廣場上，民眾舉行集會，見證英國正式與歐盟分手的時刻。

這個集會就名為「離開就是離開」，表明今後與歐盟各行各路。

雖然告別，但毫無傷感，許多支持脫歐的民眾，其實在星期四日間已經開party慶祝。

廣場上設置了一個用英國國旗裝飾的小鐘樓，給人敲響告別鐘聲，小朋友最興奮，有民眾高舉標語，聲稱「本國回歸」，他們支持脫歐，就是認為英國受歐盟制肘太多，令英國失去了自主權，而只能聽命與歐盟官僚，所以有人認為脫歐是愛英國。

英國民眾Jason Roberts說：「很愛國，感覺良好，就像踢足球，英國隊踢得好。”

在布魯塞爾的歐盟總部，英國國旗北移除，英國在1973年加入歐盟前身的歐洲經濟共同體，在2016年公投決定脫歐，雙方經歷了3年半的艱苦談判，以及英國國內就脫歐後北愛爾蘭的地位問題所引起的政治風暴，隨著國會重選保守黨大勝，而得以實現了有協議脫歐。

下一步是展開脫歐過渡期，雙方有一年或更長的時間，就未來的關係和貿易協議而展開協商，在過渡期間英國仍會受到歐盟規章制度的約束，雙方的貿易關係也維持現狀。

英國實現脫歐後也要再次面對蘇格蘭尋求獨立問題，在2016年脫歐公投中，多數的蘇格蘭人投下反對票，現在他們認為，只有蘇格蘭脫離英國，才能重新加入歐盟，他們打算再次舉行獨立公投，以實現留歐目標。

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