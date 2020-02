英國正式脫離歐盟 有民眾集會慶祝

【KTSF】

英國同歐盟轉轉折折談判了3年半,終於在歐洲時間星期四午夜正式分手,為英國與歐洲糾纏近半個世紀以來的關係畫上句號。

在星期四晚上,倫敦的國會廣場上,民眾舉行集會,見證英國正式與歐盟分手的時刻。

這個集會就名為「離開就是離開」,表明今後與歐盟各行各路。

雖然告別,但毫無傷感,許多支持脫歐的民眾,其實在星期四日間已經開party慶祝。

廣場上設置了一個用英國國旗裝飾的小鐘樓,給人敲響告別鐘聲,小朋友最興奮,有民眾高舉標語,聲稱「本國回歸」,他們支持脫歐,就是認為英國受歐盟制肘太多,令英國失去了自主權,而只能聽命與歐盟官僚,所以有人認為脫歐是愛英國。

英國民眾Jason Roberts說:「很愛國,感覺良好,就像踢足球,英國隊踢得好。”

在布魯塞爾的歐盟總部,英國國旗北移除,英國在1973年加入歐盟前身的歐洲經濟共同體,在2016年公投決定脫歐,雙方經歷了3年半的艱苦談判,以及英國國內就脫歐後北愛爾蘭的地位問題所引起的政治風暴,隨著國會重選保守黨大勝,而得以實現了有協議脫歐。

下一步是展開脫歐過渡期,雙方有一年或更長的時間,就未來的關係和貿易協議而展開協商,在過渡期間英國仍會受到歐盟規章制度的約束,雙方的貿易關係也維持現狀。

英國實現脫歐後也要再次面對蘇格蘭尋求獨立問題,在2016年脫歐公投中,多數的蘇格蘭人投下反對票,現在他們認為,只有蘇格蘭脫離英國,才能重新加入歐盟,他們打算再次舉行獨立公投,以實現留歐目標。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。