特朗普彈劾審訊參議員最後一天提問

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院舉行的特朗普總統彈劾案審訊週四踏入第9天，經過控辯雙方的開庭陳詞後，週四是參議員最後一天向控辯雙方提出問題。

在這兩天，參議員共有16小時向控辯雙方提問，發問的題目都是圍繞參議院的彈劾審訊是否需要傳召證人作證。

每名參議員在表格上寫上自己要發問的問題，然後控辯雙方有5分鐘時間解答。

民主黨人一直要求在烏克蘭事件上傳召證人作證來指證特朗普，濫用總統職權和妨礙國會調查，但共和黨人反對。

白宮律師Alan Dershowitz：「如果總統相信做某事有助連任，就公眾利益，這不是那種導致他被彈劾的利益輸送。」

擔任檢察官的眾議院首席彈劾經理Adam Schiff指作為辯方的白宮律師，辯稱總統在案中的行為在憲法上並不構成罪行，這似是垂死爭扎。

Schiff說：「你這樣爭辯，無非是因為你知的當事人有罪。」

共和黨籍的參議員都附和白宮律師的講法。

共和黨參議員Marsha Blackburn說：”「他所講的是關於掃除貪污，這是公眾利益。」

答問大會在週四完畢之後，參議員稍後就會投票決定是否傳召證人作證。

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