舊金山公共衛生局官員教大家預防染病最佳方法（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山目前沒有確診個案,但公共衛生部門的官員高度重視防疫的工作,週五派出兩名局長級的醫生走訪中文傳媒,向華裔社區講解預防染病的最佳方法。

舊金山公共衛生部副局長Tomas Aragon表示,舊金山至今沒有確診病例。

Aragon說:「目前舊金山沒有新型冠狀病毒確診個案,(記者:有沒有病人需要接受調查?)我們正在調查少數病人,任何地方有中國武漢的人來,都是如此,可是舊金山沒有確診病例。」

南灣Santa Clara縣週五宣布縣內有第一宗確診病例,也是灣區首宗確診個案,舊金山公共衛生部強調,一旦出現確診個案,會第一時間發布消息。

Aragon說:「如有確診,會馬上通知公眾,我們會與市府領袖和傳媒合作,立刻發布消息。」

公共衛生部知道華裔社區高度關注新型冠狀病毒的傳播,擔心會染病,引起搶購口罩的現象,華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,其實戴口罩並不能保障大家不感染疾病。

白幹榮說:「為何我這樣說呢?就算你戴了口罩,其實很多時候,如果有人感冒,其他病毒也好,打個噴嚏或咳嗽,散播病毒在周圍,然後你的手摸過或握過手,雖然你戴了口罩,可是摸了自己的臉,你自己不自覺的其實已經傳染了,載口罩給你一個假象,以為自己很安全,問題就是這樣。」

什麼人需要戴口罩呢?

白幹榮說:「如果你咳嗽或打噴嚏,不想將自己的病毒散播出去時,用口罩遮著,口罩的用途其實是這樣。」

Aragon醫生表示,一個人每小時會不自覺地摸自己的臉孔32次,預防疾病最有效的方法是勤洗手,洗手之後保持雙手清潔很重要。

大家如果想準確掌握有關新型冠狀病毒的消息,請瀏覽聯邦疾病防控中心的網站:http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

