舊金山公共衛生局官員教大家預防染病最佳方法（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山目前沒有確診個案，但公共衛生部門的官員高度重視防疫的工作，週五派出兩名局長級的醫生走訪中文傳媒，向華裔社區講解預防染病的最佳方法。

舊金山公共衛生部副局長Tomas Aragon表示，舊金山至今沒有確診病例。

Aragon說：「目前舊金山沒有新型冠狀病毒確診個案，（記者：有沒有病人需要接受調查？）我們正在調查少數病人，任何地方有中國武漢的人來，都是如此，可是舊金山沒有確診病例。」

南灣Santa Clara縣週五宣布縣內有第一宗確診病例，也是灣區首宗確診個案，舊金山公共衛生部強調，一旦出現確診個案，會第一時間發布消息。

Aragon說：「如有確診，會馬上通知公眾，我們會與市府領袖和傳媒合作，立刻發布消息。」

公共衛生部知道華裔社區高度關注新型冠狀病毒的傳播，擔心會染病，引起搶購口罩的現象，華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，其實戴口罩並不能保障大家不感染疾病。

白幹榮說：「為何我這樣說呢？就算你戴了口罩，其實很多時候，如果有人感冒，其他病毒也好，打個噴嚏或咳嗽，散播病毒在周圍，然後你的手摸過或握過手，雖然你戴了口罩，可是摸了自己的臉，你自己不自覺的其實已經傳染了，載口罩給你一個假象，以為自己很安全，問題就是這樣。」

什麼人需要戴口罩呢？

白幹榮說：「如果你咳嗽或打噴嚏，不想將自己的病毒散播出去時，用口罩遮著，口罩的用途其實是這樣。」

Aragon醫生表示，一個人每小時會不自覺地摸自己的臉孔32次，預防疾病最有效的方法是勤洗手，洗手之後保持雙手清潔很重要。

大家如果想準確掌握有關新型冠狀病毒的消息，請瀏覽聯邦疾病防控中心的網站：http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

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