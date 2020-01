舊金山B提案建議發債改善地震警消設施（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

3月加州初選,舊金山有6項地方提案,當中的B提案建議市府發行超過6億公債,用在改善地震警消設施和緊急救援等方面。

稱為舊金山地震安全與緊急反應的B提案,建議發行6億2千850萬元的一般義務性公債,來改善消防、地震,以及緊急反應等設施及服務,包括改善、興建或更換消防供水系統,包括逐漸惡化的儲水槽、水管和隧道等相關設施,好讓消防員有更穩定的供水用於火災和災難;修繕消防站和警察局相關設施;市內的911熱線中心;以及其他攸關災難救援的設施。

公債將以30年為期由物業稅來支付公債開支,如果獲得通過,以60萬元估值的物業計算,業主每年的物業稅將增加約82元。

B提案去年7月在舊金山市議會以10票無異議獲得通過,放在3月的選票。

支持者表示,因為舊金山無法等待,必須現在就做,以因應地震或其他災難的到來,目前尚無人向選務處提出反對意見。

這項提案需要3分之2的舊金山選民支持才能通過。

