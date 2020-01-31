舊金山B提案建議發債改善地震警消設施（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

3月加州初選，舊金山有6項地方提案，當中的B提案建議市府發行超過6億公債，用在改善地震警消設施和緊急救援等方面。

稱為舊金山地震安全與緊急反應的B提案，建議發行6億2千850萬元的一般義務性公債，來改善消防、地震，以及緊急反應等設施及服務，包括改善、興建或更換消防供水系統，包括逐漸惡化的儲水槽、水管和隧道等相關設施，好讓消防員有更穩定的供水用於火災和災難；修繕消防站和警察局相關設施；市內的911熱線中心；以及其他攸關災難救援的設施。

公債將以30年為期由物業稅來支付公債開支，如果獲得通過，以60萬元估值的物業計算，業主每年的物業稅將增加約82元。

B提案去年7月在舊金山市議會以10票無異議獲得通過，放在3月的選票。

支持者表示，因為舊金山無法等待，必須現在就做，以因應地震或其他災難的到來，目前尚無人向選務處提出反對意見。

這項提案需要3分之2的舊金山選民支持才能通過。

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