舊金山有汽車撞入加油站 司機送院救治

January 31, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

舊金山週五凌晨發生一宗嚴重交通意外，涉事汽車起火，司機被消防員救出。

舊金山消防局表示，在週五凌晨約3點，19大街夾Junipero Serra大道有一輛汽車撞入一棟建築物，消防員到場後，發現涉事車輛撞入該路口Chevron油站的一個設施，司機一度被困，消防員需要切開車頂將司機救出，已送往舊金山總醫院救治，傷勢未明。

當局指，車禍後，汽車車頭曾經起火，但在救出司機的時候將火勢撲滅。

車禍導致該路口一度需要封閉，警方仍在調查事故。

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