舊金山有汽車撞入加油站 司機送院救治

舊金山週五凌晨發生一宗嚴重交通意外,涉事汽車起火,司機被消防員救出。

舊金山消防局表示,在週五凌晨約3點,19大街夾Junipero Serra大道有一輛汽車撞入一棟建築物,消防員到場後,發現涉事車輛撞入該路口Chevron油站的一個設施,司機一度被困,消防員需要切開車頂將司機救出,已送往舊金山總醫院救治,傷勢未明。

2/2 — THE FIRE WAS EXTINGUISHED AND THE DRIVER WAS RESCUED WITH CRITICAL INJURIES INCIDENT RESOLVED AT 4 am PHOTO CREDIT @bryanccarmody pic.twitter.com/itT5a1CEH7 — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) January 31, 2020

當局指,車禍後,汽車車頭曾經起火,但在救出司機的時候將火勢撲滅。

車禍導致該路口一度需要封閉,警方仍在調查事故。

