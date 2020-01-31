參院否決傳召證人 特朗普料下週三獲判無罪

【KTSF 江良慧報導】

主導聯邦參議院的共和黨人，週五否決總統彈劾聆訊傳召證人，這意味著特朗普很快就會獲判無罪，也被視為掩蓋真相。

一如事前所料，參議院按黨派路線以51票對49票，否決在彈劾聆訊聽取證人供詞和獲取文件。

共和黨人中，只有緬因州的Susan Collins和猶他州的羅姆尼支持傳召證人，包括前國安顧問博爾頓等人。

羅姆尼說：「我一直說希望聽博爾頓作供。」

但參議院共和黨人否決了動議。

共和黨參議員Marsha Blackburn說：「我們的工作並非要擴大眾院調查。」

眾議院彈劾經理投票前盡最後努力。

首席彈劾經理Adam Schiff說：「讓博爾頓宣誓作證，看誰在說真話。」

總統的律師團隊當然反對。

白宮律師Patrick Philbin說：「參議院並不是要做眾院沒有做的調查。」

民主黨領袖舒墨就說，週五的表決是悲劇：「美國人會記得這天，很不幸，參議院沒有履行任務，參議院偏離了真相，參加一場虛假審訊。」

預計星期一開始會結案陳詞，星期三就會表決判總統無罪。

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