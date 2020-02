參院否決傳召證人 特朗普料下週三獲判無罪

【KTSF 江良慧報導】

主導聯邦參議院的共和黨人,週五否決總統彈劾聆訊傳召證人,這意味著特朗普很快就會獲判無罪,也被視為掩蓋真相。

一如事前所料,參議院按黨派路線以51票對49票,否決在彈劾聆訊聽取證人供詞和獲取文件。

共和黨人中,只有緬因州的Susan Collins和猶他州的羅姆尼支持傳召證人,包括前國安顧問博爾頓等人。

羅姆尼說:「我一直說希望聽博爾頓作供。」

但參議院共和黨人否決了動議。

共和黨參議員Marsha Blackburn說:「我們的工作並非要擴大眾院調查。」

眾議院彈劾經理投票前盡最後努力。

首席彈劾經理Adam Schiff說:「讓博爾頓宣誓作證,看誰在說真話。」

總統的律師團隊當然反對。

白宮律師Patrick Philbin說:「參議院並不是要做眾院沒有做的調查。」

民主黨領袖舒墨就說,週五的表決是悲劇:「美國人會記得這天,很不幸,參議院沒有履行任務,參議院偏離了真相,參加一場虛假審訊。」

預計星期一開始會結案陳詞,星期三就會表決判總統無罪。

