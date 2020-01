【KTSF】

灣區出現首宗新型肺炎確診個案,患者是一名男性,居住在南灣Santa Clara縣,Santa Clara縣衛生局稍後會公布更多詳情。

中國武漢爆發的新型肺炎疫情,自去年12月開始人傳人後,已在中國造成213人死亡,至少9,692人染病,病毒亦已傳播到多個國家。

根據聯邦疾病防控中心的網站,截至週五早上,美國的確診個案有6宗,還有121宗等候化驗結果。

Santa Clara縣的確診個案,代表美國確診個案增至7宗。

世界衛生組織週四表示,中國以外共有18個國家出現確診個案,數字是82宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。