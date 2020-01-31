新型肺炎惹華人社區恐慌 口罩被搶購一空（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠狀病毒疫情持續蔓延，雖然衛生部門證實灣區沒有確診案例，但也已在本地華人社區引起恐慌，藥店的口罩被搶購一空，隨身帶的手部消毒液也出現斷貨現象，醫生因此呼籲大家不要恐慌，反而應該關注本地的流感疫情。

走進日落區的金門藥房，在收銀台可以清楚見到張貼的告示：「Mask sold out」，「沒有口罩」。

藥房人員表示，除了口罩已被搶購一空，隨身帶的手部消毒液之前也已賣光，週四才剛剛到貨。

而在附近的一間Walgreens藥房，銷售員也表示，口罩已經斷貨，最快未來一兩天才能有新貨到，至於手部消毒液也已銷售一空。

另外，有消毒作用的酒精，目前仍然有貨供應。

醫生表示，灣區目前仍沒有確診的新冠狀病毒感染個案，因此傳播的風險較小，如果沒有感冒、咳嗽，或對煙塵過敏，正常人無須帶口罩，尤其是N95口罩，若非病患或有需要者，戴N95口罩如果長達兩小時或以上，也會令人呼吸不順，感覺不舒服，因此較建議在嚴重霧霾或必須暴露在病菌環境中，例如醫護人員才需要配戴。

此外，購買口罩前也要了解不同級別的口罩作用是甚麼，美國口罩按照美國材料與試驗學會標準分為3級，ASTM Level 1，ASTM Level 2，以及ASTM Leve 3，級別越高，防護性能越好，1級的口罩，對細菌過濾已達95%，在戶外公共場所已可達到防護作用，但如果接觸病毒的機會大，則要選擇2級或最高3級的口罩。

醫生也提醒大家，灣區目前流感疫情也不容忽視，口罩出現嚴重短缺，不僅會給真正有需要的病人造成不便，而且更容易傳播流感病毒，因此呼籲大家如果沒有需要，不要搶購口罩。

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