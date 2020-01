新型肺炎惹華人社區恐慌 口罩被搶購一空（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠狀病毒疫情持續蔓延,雖然衛生部門證實灣區沒有確診案例,但也已在本地華人社區引起恐慌,藥店的口罩被搶購一空,隨身帶的手部消毒液也出現斷貨現象,醫生因此呼籲大家不要恐慌,反而應該關注本地的流感疫情。

走進日落區的金門藥房,在收銀台可以清楚見到張貼的告示:「Mask sold out」,「沒有口罩」。

藥房人員表示,除了口罩已被搶購一空,隨身帶的手部消毒液之前也已賣光,週四才剛剛到貨。

而在附近的一間Walgreens藥房,銷售員也表示,口罩已經斷貨,最快未來一兩天才能有新貨到,至於手部消毒液也已銷售一空。

另外,有消毒作用的酒精,目前仍然有貨供應。

醫生表示,灣區目前仍沒有確診的新冠狀病毒感染個案,因此傳播的風險較小,如果沒有感冒、咳嗽,或對煙塵過敏,正常人無須帶口罩,尤其是N95口罩,若非病患或有需要者,戴N95口罩如果長達兩小時或以上,也會令人呼吸不順,感覺不舒服,因此較建議在嚴重霧霾或必須暴露在病菌環境中,例如醫護人員才需要配戴。

此外,購買口罩前也要了解不同級別的口罩作用是甚麼,美國口罩按照美國材料與試驗學會標準分為3級,ASTM Level 1,ASTM Level 2,以及ASTM Leve 3,級別越高,防護性能越好,1級的口罩,對細菌過濾已達95%,在戶外公共場所已可達到防護作用,但如果接觸病毒的機會大,則要選擇2級或最高3級的口罩。

醫生也提醒大家,灣區目前流感疫情也不容忽視,口罩出現嚴重短缺,不僅會給真正有需要的病人造成不便,而且更容易傳播流感病毒,因此呼籲大家如果沒有需要,不要搶購口罩。

