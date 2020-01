【有線新聞】

香港有藥房售賣的口罩,製造日期為今年3月,藥房男負責人涉嫌違反商品說明條例被捕。

該間藥房位於旺角奶路臣街,海關人員週四晚到場調查,落了半閘並拉上封條,其後檢走了68,000個口罩,將會化驗,檢查口罩安全效能。

海關表示,接獲舉報指藥房售賣的口罩印有虛假生產日期,包裝上亦沒有標明產地來源,藥房27歲男負責人被捕,涉嫌違反商品說明條例。

有線新聞台向該批口罩的泰國生產商查詢,回應指由於多個國家不夠口罩供應,才使用了原本預備3月生產的包裝盒。

生產商指,他們是泰國醫療用品公司,所有產品已向泰國食品藥品監督管理局註冊,包括口罩,因應多個國家都有新型冠狀病毒個案,對口罩的需求量很大,公司將原本準備在2、3月使用的包裝盒提早使用,將口罩推出市場,希望防止病毒擴散。

