香港再多兩人確診 男患者求診時沒說曾去內地（視頻）

香港再多兩人確診新型肺炎,包括已確診武漢夫婦的女兒及一名曾到順德及澳門的男子。據了解,該男子到醫院求診時隱瞞自己去過內地,確診前只是入住普通內科病房。醫管局指醫護均穿著保護裝備,不用列為密切接觸者。

75歲男患者住在青衣長康邨,屋邨早上有工作人員加強清潔。他入住過瑪嘉烈醫院的D3病房,部分出入的人只戴上外科口罩,沒有其他保護裝備。病房外有警員駐守,他們穿保護衣物、並戴護目鏡。

該男患者上週三出現咳嗽及呼吸困難,兩日後到醫院求醫。據了解,他上週五因發燒到瑪嘉烈醫院求診,但無提及自己去過內地,所以不屬於需加強監察的病人,被安排入住D3內科及老人科病房。

醫生為他處方抗生素等藥物,但多日都沒有好轉,曾多次詢問他的旅遊史,他都一直否認自己曾到內地。

直至本週四、即他入院6日後,醫院透過加強化驗室監測,證實他對新型冠狀病毒呈陽性反應,再接受隔離治療。

醫生再追問,他才承認到過內地。有在瑪嘉烈醫院工作的醫護指,D3病房暫時不再收留病人。

醫管局確認有關醫護人員均有穿著合適的個人保護裝備,沒有員工被列為密切接觸者,但為謹慎起見,已為一名有呼吸道徵狀的員工進行新型冠狀病毒測試,結果呈陰性。

衞生防護中心指根據患者提供的資料,他去年12月30日至本月7日曾到廣東順德並於當地診所求醫,1月10日至14日曾到訪澳門並即日往返,他太太、女兒及兒子無出現病徵,將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離。

