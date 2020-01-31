新確診女患者或是香港首宗人傳人病例（視頻）

【有線新聞】

香港新增女患者是確診武漢夫婦的女兒，香港衞生署未有公布她的旅遊史，若果她未曾離港，因接觸父母患病，就可能是香港首宗本地人傳人病例。

37歲的女患者父母由武漢到港探親，他們一家三口上週三一同入住W酒店，住了6晚。

到本週二，他們到訪麗思卡爾頓酒店，並在四季酒店住了幾小時。

她父母因為發燒，當日坐救護車到瑪麗醫院隔離治療，她陪同父母到瑪麗醫院後返回油麻地御金國峰住所，當日亦出現咳嗽，兩日後再到伊利沙伯醫院求醫，目前情況穩定，正接受隔離治療。

衞生防護中心初步調查顯示，於潛伏期內她沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥，但沒有提及她早前有否離開香港，若果她未曾離港但因接觸父母受感染，就可能是香港首宗人傳人的個案。

海通國際發內部通知，確認女患者是員工，曾接觸由武漢來港的親友，但之後並沒有返回辦公室，相信她沒有為公司帶來風險，希望員工消除疑慮。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。