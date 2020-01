新確診女患者或是香港首宗人傳人病例（視頻）

【有線新聞】

香港新增女患者是確診武漢夫婦的女兒,香港衞生署未有公布她的旅遊史,若果她未曾離港,因接觸父母患病,就可能是香港首宗本地人傳人病例。

37歲的女患者父母由武漢到港探親,他們一家三口上週三一同入住W酒店,住了6晚。

到本週二,他們到訪麗思卡爾頓酒店,並在四季酒店住了幾小時。

她父母因為發燒,當日坐救護車到瑪麗醫院隔離治療,她陪同父母到瑪麗醫院後返回油麻地御金國峰住所,當日亦出現咳嗽,兩日後再到伊利沙伯醫院求醫,目前情況穩定,正接受隔離治療。

衞生防護中心初步調查顯示,於潛伏期內她沒有到濕街市或海鮮市場,亦沒有接觸野生動物或禽鳥,但沒有提及她早前有否離開香港,若果她未曾離港但因接觸父母受感染,就可能是香港首宗人傳人的個案。

海通國際發內部通知,確認女患者是員工,曾接觸由武漢來港的親友,但之後並沒有返回辦公室,相信她沒有為公司帶來風險,希望員工消除疑慮。

