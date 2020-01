【有線新聞】

香港繼續有市民為買口罩大排長龍。

大圍一間藥房,週五早上有數百人由大圍道繞過橫街去到積富街,有人帶同椅子來,排頭位的凌晨1時來到。

藥房上午10時開始有300盒口罩供應,每人限買一盒,職員9時派籌,有老人家撐柺杖凌晨4時半來到,他人生第一次排隊買口罩。

300個籌、十多分鐘已經派完。

這盒口罩50個賣80元,外包裝沒印生產日期,藥房說進這批貨後,都不知何時再有貨。

化妝品連鎖店卓悅中午再有貨,在旺角多間分店都排長龍,山東街那間最多人,人龍由山東街轉出彌敦道。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。