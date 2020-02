乘包機從武漢返美195人全部要強制隔離兩週

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)週五宣布,日前乘坐包機從武漢返回南加州的接近200名美國公民,全部都要強制在美軍基地檢疫兩星期,是聯邦政府在半個世紀以來,首次採取這樣的措施。

CDC週五宣布,首架撤僑航班上的195人,將要在March後備空軍基地隔離檢疫兩星期。

疾控中心說,是自從上世紀60年代,因為擔心天花傳播後,首次聯邦下令的檢疫隔離。

疾控中心的醫生表示,明白可能有人覺得此舉過激,但她說,他們寧願外界覺得他們做得太多,而不是做的不夠。

而空軍基地所在的Riverside縣,也支持疾控中心的做法,並會全力支持以及和各方合作,保障這批乘客、空軍基地的居民和Riverside縣所有居民的健康。

這批美國人是一些駐武漢的美國政府僱員、他們的家眷,以及一些在武漢居住地的美國人。

當局最先表示,他們回國後要在基地隔離3天,接受監察和檢驗,到週五為止,他們當中沒有任何人出現有病的症狀。

當局一直有替他們做檢測,之前的化驗都是陰性,不過衛生官員相信,病毒潛伏期長達兩星期,所以要繼續監察和檢測。

乘客當中一個人曾經在星期三晚上企圖逃走,當局其後下令有關人士要強制檢疫兩星期。

這個空軍基地位於洛杉磯以東大約60英里外,乘客居住在類似酒店的住宿,空閒時間就是散步和做運動,部分人有戴口罩。

