乘包機從武漢返美195人全部要強制隔離兩週

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）週五宣布，日前乘坐包機從武漢返回南加州的接近200名美國公民，全部都要強制在美軍基地檢疫兩星期，是聯邦政府在半個世紀以來，首次採取這樣的措施。

CDC週五宣布，首架撤僑航班上的195人，將要在March後備空軍基地隔離檢疫兩星期。

疾控中心說，是自從上世紀60年代，因為擔心天花傳播後，首次聯邦下令的檢疫隔離。

疾控中心的醫生表示，明白可能有人覺得此舉過激，但她說，他們寧願外界覺得他們做得太多，而不是做的不夠。

而空軍基地所在的Riverside縣，也支持疾控中心的做法，並會全力支持以及和各方合作，保障這批乘客、空軍基地的居民和Riverside縣所有居民的健康。

這批美國人是一些駐武漢的美國政府僱員、他們的家眷，以及一些在武漢居住地的美國人。

當局最先表示，他們回國後要在基地隔離3天，接受監察和檢驗，到週五為止，他們當中沒有任何人出現有病的症狀。

當局一直有替他們做檢測，之前的化驗都是陰性，不過衛生官員相信，病毒潛伏期長達兩星期，所以要繼續監察和檢測。

乘客當中一個人曾經在星期三晚上企圖逃走，當局其後下令有關人士要強制檢疫兩星期。

這個空軍基地位於洛杉磯以東大約60英里外，乘客居住在類似酒店的住宿，空閒時間就是散步和做運動，部分人有戴口罩。

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