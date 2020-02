新型肺炎疫情觸發美股暴跌 道指跌603點

【KTSF】

全球多國持續出現新型肺炎病例,市場憂慮全球經濟將進一步受損,拖累週五華爾街股市表現。

在華府宣布將疫情列為公共衞生緊急事件,暫時禁止有傳播病毒風險的人士進入美國境內後,美股跌勢加劇,道瓊斯收市跌603點,跌幅2.09%,Nasdaq跌147點,跌幅1.6%,S&P500跌58點,跌幅1.8%,是去年10月初之後最大單日跌幅。

總結1月份,道指跌1%,S&P500指數變動不大,Nasdaq就升2%。

高盛集團認為,隨着新型冠狀病毒疫情爆發,來自中國遊客減少,以及對中國的出口放慢,今年首季經濟增長將因此損失0.4個百分點。

高盛預計今次疫情的爆發,不會顯著改變他們預測聯儲局今年會保持利率不變,但假如增長受到更大衝擊,高盛將會稍微提高經濟下行風險預期。

數據方面,美國商務部公布去年12月個人消費開支按月升0.3%,較11月有所放緩與預期相符,12月個人收入從前月的0.5%放緩至0.2%。

密歇根大學消費信心指數連升5個月,1月升至99.8,是去年5月以來最高,高過市場預期。

