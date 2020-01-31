新型肺炎疫情觸發美股暴跌 道指跌603點

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全球多國持續出現新型肺炎病例，市場憂慮全球經濟將進一步受損，拖累週五華爾街股市表現。

在華府宣布將疫情列為公共衞生緊急事件，暫時禁止有傳播病毒風險的人士進入美國境內後，美股跌勢加劇，道瓊斯收市跌603點，跌幅2.09%，Nasdaq跌147點，跌幅1.6%，S&P500跌58點，跌幅1.8%，是去年10月初之後最大單日跌幅。

總結1月份，道指跌1%，S&P500指數變動不大，Nasdaq就升2%。

高盛集團認為，隨着新型冠狀病毒疫情爆發，來自中國遊客減少，以及對中國的出口放慢，今年首季經濟增長將因此損失0.4個百分點。

高盛預計今次疫情的爆發，不會顯著改變他們預測聯儲局今年會保持利率不變，但假如增長受到更大衝擊，高盛將會稍微提高經濟下行風險預期。

數據方面，美國商務部公布去年12月個人消費開支按月升0.3%，較11月有所放緩與預期相符，12月個人收入從前月的0.5%放緩至0.2%。

密歇根大學消費信心指數連升5個月，1月升至99.8，是去年5月以來最高，高過市場預期。

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